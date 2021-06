Держсекретар МЗС Німеччини Мігель Бергер скептично оцінює нещодавні дії Угорщини щодо накладання вето на низку законопроектів.

Чиновник запропонував ЄС провести реформу, що надасть можливість ухвалювати ті чи інші закони більшістю.

Бергер вважає, що Будапешт перетнув межу, заблокувавши наміри ЄС виступити проти Китаю щодо Гонконгу.

Це вже вдруге за останні два тижні, коли угорські парламентарії були єдиними у ЄС, хто відмовився приєднатися до решти 26 країн-членів Союзу. Попереднє рішення стосувалося заклику до припинення вогню під час нещодавнього конфлікту Ізраїлю та Палестини.

Наразі одного голосу проти достатньо, щоб заблокувати ту чи іншу ініціативу у сфері безпеки. Тому Бергер хоче це змінити.

У Twitter він написав, що спільна зовнішня політика та політика безпеки ЄС не спрацювала б, якби було так легко блокувати спільні ініціативи.

Hungary again blocked an EU-Statement on #Hongkong. Three weeks ago it was on Middle East. Common Foreign and Security Policy #CFSP cannot work on the basis of a blocking policy. We need a serious debate on ways to manage dissent, including qualified majority voting. @eu_eeas

— Miguel Berger (@MiguelBergerAA) June 4, 2021