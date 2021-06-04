Посли Європейського Союзу підтримали заборону на посадку літаків авіаперевізників з Білорусі в аеропортах ЄС. Офіційно заборона почне діяти 5 червня.

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Як повідомив в Twitter журналіст Рікард Йозвяк, заборону оформлять сьогодні вдень.

– Посли ЄС дали зелене світло забороні на посадку будь-яких літаків білоруських перевізників в аеропортах ЄС. Вона повинна набрати чиності опівночі, – написав він.

EU ambs have given green light to the ban on any aircraft operated by Belarusian carriers to land at EU airports. writter procedure ends this afternoon. Should enter into force at midnight. #Belarus. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 4, 2021

Авіасполучення з Білоруссю

Наприкінці травня білоруська влада примусово посадила в Мінську літак Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса. Для цього в небо підняли винищувач МіГ-29.

Після посадки літака силовики заарештували білоруського опозиціонера Романа Протасевича та його дівчину.

У відповідь на дії режиму Олександра Лукашенка Євросоюз рекомендував європейським авіакомпаніям утриматися від польотів через Білорусь.

Крім того, Україна з 26 травня припинила авіасполучення з Білоруссю, а українським літакам забороняється здійснювати польоти в повітряному просторі країни.