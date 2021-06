Посли Європейського Союзу підтримали заборону на посадку літаків авіаперевізників з Білорусі в аеропортах ЄС. Офіційно заборона почне діяти 5 червня.

Як повідомив в Twitter журналіст Рікард Йозвяк, заборону оформлять сьогодні вдень.

EU ambs have given green light to the ban on any aircraft operated by Belarusian carriers to land at EU airports. writter procedure ends this afternoon. Should enter into force at midnight. #Belarus.

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 4, 2021