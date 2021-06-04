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Максим Зайченко |

Заборону на посадку в ЄС білоруських літаків запровадять сьогодні – ЗМІ

Заборону на посадку в ЄС білоруських літаків запровадять сьогодні – ЗМІ

Посли Європейського Союзу підтримали заборону на посадку літаків авіаперевізників з Білорусі в аеропортах ЄС. Офіційно заборона почне діяти 5 червня.

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Як повідомив в Twitter журналіст Рікард Йозвяк, заборону оформлять сьогодні вдень.

– Посли ЄС дали зелене світло забороні на посадку будь-яких літаків білоруських перевізників в аеропортах ЄС. Вона повинна набрати чиності опівночі, – написав він. 

Авіасполучення з Білоруссю

Наприкінці травня білоруська влада примусово посадила в Мінську літак Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса. Для цього в небо підняли винищувач МіГ-29.

Після посадки літака силовики заарештували білоруського опозиціонера Романа Протасевича та його дівчину.

У відповідь на дії режиму Олександра Лукашенка Євросоюз рекомендував європейським авіакомпаніям утриматися від польотів через Білорусь.

Крім того, Україна з 26 травня припинила авіасполучення з Білоруссю, а українським літакам забороняється здійснювати польоти в повітряному просторі країни. 

Фото: Depositphotos

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