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Анастасія Рогожінська |

Facebook назвав умову остаточного видалення акаунта Трампа

Facebook назвав умову остаточного видалення акаунта Трампа

Популярна соцмережа Facebook продовжить блокування акаунта 45-го президента США Дональда Трампа. Так, дія його сторінок буде призупинена із 7 січня 2021 року до 2023-го.

– Ми вважаємо, що дії Трампа, які серйозно порушують наші правила, заслуговують найвищого покарання, – зауважив віце-президент Facebook з міжнародних справ і зв’язків з громадськістю Нік Клегг.

Як він пояснив, соцмережа призупиняє його акаунти на два роки, починаючи з 7 січня цього року.

Блокування профілю Трампа знімуть, якщо ризик для суспільної безпеки зменшиться. Але якщо він буде і надалі порушувати правила, то його можуть видалити назавжди із соцмережі.

Зокрема, для цього Facebook співпрацюватиме із експертами, які зможуть оцінити ризики.

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Блокування акаунтів Трампа

45-й президент США Дональд Трамп не був згоден зі своєю поразкою на виборах глави держави у листопаді 2020 року. Внаслідок цього він закликав людей вийти на акції протесту у Вашингтоні.

Мітинги 6 січня 2021 року закінчилися штурмом Капітолія та смертями людей. Після цього акаунти Трампа у соціальних мережах заблокували.

Джерело: Facebook

Фото: Depositphotos

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