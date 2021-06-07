На виборчі дільниці у Мексиці підкинули коробки з відрізаними людськими головами

У Мексиці невідомі підкинули відрізані людські голови на виборчі дільниці.

В неділю, 6 травня, в країні пройшли вибори до федеральних і місцевих органів влади. Інцидент стався в штаті Нижня Каліфорнія.

Вже через годину після початку голосування в місті Террасас-дель-Валле на дільниці 1440 поруч з урнами для бюлетенів хтось залишив картонну коробку.

Коли члени виборчої комісії відкрили знахідку, всередині вони побачили відрізану людську голову.

Приблизно в той же час на дільниці 1431 у тому ж місті підкинули спортивну сумку з останками людського тіла, зокрема й відрізаною головою.

На місце знахідок прибули десятки правоохоронців, які встановили периметр безпеки навколо виборчих дільниць. Чи було в планах зловмисників зірвати виборчий процес, наразі невідомо.

Вибори в Мексиці

6 червня в Мексиці відбулися найбільш масштабні вибори в історії країни.

В країні триває період реформ: на думку експертів, якщо провладна коаліція отримає дві третини голосів, щоб потрапити до парламенту, конституційні реформи продовжаться.

Джерело: Punto Norte