Перша ракетка України Еліна Світоліна завершила виступи на турнірі серії WTA 1000 в китайському Ухані.

У чвертьфіналі змагань вона поступилася британці Сонай Картал, яка посідає 170-те місце у рейтингу WTA. Матч завершився з рахунком 6:2, 2:6, 6:4 на користь опонентки.

Світоліна – Картал: як минув матч

Тенісистки провели на корті 1 годину та 59 хвилин, за які Світоліна тричі подала навиліт та припустилася двох подвійних помилок. Також українка реалізувала два із семи брейкпойнтів.

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На старті першого сету Картала виграла три поспіль гейми, зробивши брейк на подачі українки. Світоліна скоротила відставання до 1:3, але британка втримала перевагу й довела сет до перемоги з рахунком 6:2.

Після завершення сету Еліна взяла медичний таймаут через проблеми з правою рукою.

А другу партію розпочала з брейку, після чого захистила свою подачу 2:0. Британка скоротила відставання, але Світоліна виграла три гейми поспіль. Українка відновила паритет за сетами, реалізувавши сетпойнт з першого разу.

У вирішальній третій партії тенісистки по черзі захищали власні подачі, зберігаючи рівність до рахунку 4:4. Ключовим став десятий гейм на подачі Світоліної, в якому британка змогла зробити брейк.

Світоліна – Картал: відеоогляд матчу

Для Еліни це перша поразка від Картал в очних протистояннях. До того українка двічі перемагала британку.

Нагадаємо, у попередньому колі Світоліна у двох сетах здолала представницю Китаю Ханью Гуо з рахунком 6:1, 6:4.

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