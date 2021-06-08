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Анастасія Рогожінська |

У Мінську чоловіка примусово відправили в психлікарню за “образу” Лукашенка

Чоловік зі страхом

У Мінську засудили чоловіка до примусового лікування в психіатричній лікарні за “образу” самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Підсудного судили за чотирма статтями Кримінального кодексу.

Так, місцевого жителя звинувачують у публічному неодноразовому наклепі на президента, публічній неодноразовій образі президента, в образі державного службовця та судді.

Спочатку йому загрожувало позбавлення волі терміном до п’яти років.

Однак спеціальна комісія вирішила, що підсудний страждає психічним розладом і не усвідомлює “реальний характер і суспільну небезпеку власних дій”.

Тому Жовтневий районний суд відправив жителя Мінська в психіатричну лікарню на примусове лікування.

Зокрема, відповідний вид покарання активно застосовувався за радянських часів.

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Затримання у Мінську

У Мінську прокуратура відкрила кримінальну справу проти 34-річної орендодавиці. Її звинувачують у порушенні рівноправності громадян.

Так, у липні 2020-го жінка здала в оренду квартиру помічнику прокурора одного з районів Мінська та підписала з нею дворічну угоду. Але після серпневих подій у Білорусі вона передумала і зажадала, щоб жінка звільнила квартиру.

Джерело: Радіо Свобода

Фото: Depositphotos

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