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Наташа Тарчевська |

В Ель-Сальвадорі дівчину, яку звинуватили в аборті, засудили на 30 років

В Ель-Сальвадорі дівчину, яку звинуватили в аборті, засудили на 30 років

В Ель-Сальвадорі на свободу вийшла 28-річна жінка, яку було засуджено за звинуваченням в аборті. Вона пробула у в’язниці вісім років із 30 присуджених.

– Її майже на дев’ять років позбавили свободи через вирок, який, як ми вважаємо, був присуджений незаконно, — заявила адвокат підсудної.

Восени 2012 року тоді 20-річну Сару Роґель знайшли без свідомості.

Тоді Сара була вже на восьмому місяці вагітності: вона зізналася, що послизнулася і впала у ванні, коли прала одяг.

Дівчину терміново госпіталізували, однак її первістка врятувати не вдалося. Після цього поліція звинуватила Сару Роґель в аборті.

Законодавство Ель-Сальвадору передбачає жорстку відповідальність за переривання вагітності, тому, підтримавши сторону звинувачення, суд відправив 20-річну Сару до в’язниці на 30 років.

Наразі дівчина повідомила, що планує звернутися до психолога. Поки що їй заборонено виїжджати за межі Ель-Сальвадора.

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