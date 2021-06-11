Байден і Джонсон оновили історичну Атлантичну хартію

Президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час зустрічі у місті Карбіс-Бей в графстві Корнуолл підписали оновлену Атлантичну хартію, яку вперше уклали у 1941 році британський прем’єр Вінстон Черчилль і 32-й американський президент Франклін Рузвельт як план виходу з Другої світової війни.

Новий документ містить зобов’язання двох світових лідерів, які беруть на себе найбільші глобальні виклики, співпрацювати в галузі зміни клімату, технологій і науки. Він також підтверджує підтримку НАТО, підкреслюючи при водночас опір втручанню в вибори і кампаніям з дезінформації.

– Ми маємо забезпечити, щоб демократії, починаючи з нашої власної, могли вирішувати найважливіші проблеми нашого часу, – йдеться у документі.

Нова хартія підписана не після світової війни, а після пандемії, і вона знаменує відновлення історичних особливих відносин між двома демократичними країнами.

Оригінальна Атлантична хартія, підписана Рузвельтом і Черчлилем, включала набір загальних принципів, таких як лібералізація торгівлі, трудові стандарти і зобов’язання по відновленню самоврядування в країнах, які були окуповані.

Джо Байден 10 червня прибув до Британії для участі в саміті G7. Джонсон став першим європейським лідером, з яким президент США поговорив після своєї інавгурації.

Саміт США-ЄС відбудеться 15 червня в Брюсселі за участі Джо Байдена та 27-ми лідерів Євросоюзу.

Що планують обговорити на саміті G7 і чого чекати – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: NPR