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Софія Зінов'єва |

Буде набагато гірше: ООН оголосила про катастрофічну ситуацію з голодом у Ефіопії

Буде набагато гірше: ООН оголосила про катастрофічну ситуацію з голодом у Ефіопії

5,5 млн людей у Ефіопії стикнулись з гострою нестачею продовольства, про це свідчить аналіз, проведений Організацією об’єднаних націй.

За останні два місяці понад 350 тис. людей опинилися у важкій кризі.

– Зараз голод. Буде набагато гірше, – сказав голова гуманітарних організацій ООН Марк Лоукок.

Найгірша ситуація у регіонах Тиграй, Амхара та Афар. Тиграй потерпає не тільки від голоду, а й від війни.

Воєнні дії між урядом і повстанцями призвели до спустошення регіону, розграбування посівів та скота, а також змусили понад 1,7 млн людей покинути свої домівки.

ООН оголосила про катастрофічну ситуацію з голодом у Ефіопії

Згідно з оцінкою ООН, продовольча ситуація в Тиграї сягнула рівня катастрофи. 

– Ми їли невеликі залишки врожаю, які нам вдалося заховати, але тепер у нас нічого немає, – розповідає 40-річний фермер із Тиграйського району.

Це не перший серйозний голод в регіоні, у 1984 році внаслідок посухи та війни людям було зовсім нічого їсти. Тоді, від голоду загинули від 600 тис. до 1 млн людей.

Зростання частки дитячої праці

У світі стрімко зріс об’єм дитячої праці. Такого рівня показник не сягав вже 20 років.

У ООН пояснюють, що це є наслідком пандемії, оскільки у бідних країнах родини втратили майже весь дохід, а школи зачинились.

Саме через діти вимушені працювати у погіршених умовах.

Джерело: ООН

Фото: Getty Images

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