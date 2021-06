У США назвали лауреатів Пулітцерівської премії

Журі Пулітцерівської премії відзначило нагородою лауреатів.

Так, агентство Associated Press стало лауреатом двох Пулітцерівських премій в області фотографії, а газета New York Times отримала премію за докладний репортаж про пандемію, повідомляє Associated Press.

Газета Star Tribune з Міннеаполіса отримала премію Термінові новини за висвітлення вбивства Джорджа Флойда і його наслідків, а Дарнелла Фрейзер – дівчина, яка записала вбивство на мобільний телефон, – отримала спеціальну нагороду особливу згадку.

Її нагорода покликана підкреслити вирішальну роль громадян в прагненні журналістів до істини і справедливості, – йдеться в заяві Пулітцерівського ради.

Приз за художню фотографію був присуджений головному фотографу Associated Press в Іспанії Еміліо Моренатті, які зафіксували літню пару, обнімаються через пластикову простирадло.

Десять фотографів цього ж агентства отримали премії за висвітлення протестів, викликаних вбивством Джорджа Флойда. На одній з таких фотографій, зроблених Хуліо Кортесом в охопленому заворушеннями Міннеаполісі, був зображений самотній силует протестуючого, що біжить з перевернутим американським прапором повз палаючого винного магазину.

За журналістське розслідування про нездатність уряду ділитися інформацією про небезпечні водіїв вантажівок премію отримав The Boston Globe.

Національна премія за репортажі дісталася співробітникам видань The Marshall Project, AL.com, IndyStar і Invisible Institute за розслідування діяльності поліцейських підрозділів K-9.

BuzzFeed News отримав свою першу Пулітцерівську премію в галузі міжнародних репортажів про інфраструктуру, побудованої китайським урядом для масового затримання мусульман. Крім того, BuzzFeed News і Міжнародний консорціум журналістів були фіналістами в цій категорії за викриття ролі глобальної банківської індустрії у відмиванні грошей.

Пулітцерівська премія – найпрестижніша щорічна журналістська премія в США. Її розмір c 2017 року – $ 15 тис. Премії присуджуються Колумбійським університетом в Нью-Йорку.

