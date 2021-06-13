Країни Великої сімки домовилися пожертвувати 1 млрд доз Covid-вакцини – ЗМІ

Країни Великої сімки забезпечать 1 млрд доз вакцин проти коронавірусу протягом наступного року.

Також Велика сімка співпрацюватиме з приватним сектором, G20 та іншими країнами над збільшенням вкладу протягом наступних місяців.

Згідно з даними іноземних ЗМІ, у проекті Великої сімки зазначено, що пожертвування вакцин базуються на експорті вітчизняного виробництва. Щонайменше 700 мільйонів доз експортують у цьому році. Понад 50% препаратів призначені для країн, що не входять в G7.

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У проекті також йдеться про те, що G7 зобов’язується продовжувати експорт вакцини у значних пропорціях та сприятиме добровільному ліцензуванню вакцин від коронавірусу.

Зустріч Байдена та Путіна

16 червня в Женеві (Швейцарія) відбудеться зустріч президента США Джо Байдена та президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Під час зустрічі Байдена та Путіна президенти обговорять низку питань, серед яких ситуація з пандемією коронавірусу.

Джерело: Usnews