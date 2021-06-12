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Юлія Захарченко |

Байден після зустрічі з Путіним проведе одиночну прес-конференцію

Путин-Байден

Президента США Джо Байден проведе одиночну прес-конференцію за підсумками зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Американська сторона вирішила відмовитися від звичного формату спільного виступу після переговорів, щоб Байден не спілкувався з журналістами на одному майданчику разом з Путіним.

– Ми очікуємо, що ця зустріч буде відвертою. Персональна прес-конференція – відповідний формат, щоб розповісти ЗМІ про теми, що обговорять на зустрічі – як з точки зору галузей, у яких ми можемо домовитися, так і в сферах, де є серйозні розбіжності, – заявив представник Білого дому.

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У Білому домі наразі працюють над форматом зустрічі Байдена з Путіним. Однак вже підтвердили деякі деталі, зокрема, серед них – окрема прес-конференція Байдена після переговорів.

Зустріч Байдена та Путіна

Під час зустрічі президент США Джо Байден має намір обговорити з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним агресію проти України та анексію Криму.

Зустріч Байдена та Путіна запланована на 16 червня в Женеві (Швейцарія). Глава американського Держдепартаменту Ентоні Блінкен супроводжуватиме президента США на цій зустрічі.

Раніше Джо Байден підтвердив свою повну відданість Україні. Під час розмови Байдена та Зеленського, президент США запевнив главу української держави у безумовній підтримці України.

Джерело: NYT

Фото: Depositphotos

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