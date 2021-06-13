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Абрамова Юлія |

Знахідка археологів: на заході Туреччини виявили 1800-річну статую жінки

розкопки

Департамент розкопок Міністерства культури Туреччини поділився відео із процесом розкопок старовинної статуї, якій за попередніми даними, майже дві тисячі років.

Археологи здійснювали розкопки на місці стародавнього міста Метрополіс. Воно розташовується за 40 км від Ізміра та за 45 км від іншого стародавнього міста Ефес.

Департамент розкопок опублікував відео того, як археологи поступово розкопують статую жінки без голови. Додаткових деталей у департаменті не повідомили.

Перші розкопки розпочалися у 1972 році. З 1989 року вони тривають за підтримки Міністерства культури та туризму та одного з університетів Туреччини.

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Останки 215 дітей було виявлено на території колишньої школи-інтернату для індіанців в Камлупс, у Британській Колумбії.

Джерело: Anadolu

Фото: Anadolu

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