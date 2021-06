Знахідка археологів: на заході Туреччини виявили 1800-річну статую жінки

Департамент розкопок Міністерства культури Туреччини поділився відео із процесом розкопок старовинної статуї, якій за попередніми даними, майже дві тисячі років.

Археологи здійснювали розкопки на місці стародавнього міста Метрополіс. Воно розташовується за 40 км від Ізміра та за 45 км від іншого стародавнього міста Ефес.

Департамент розкопок опублікував відео того, як археологи поступово розкопують статую жінки без голови. Додаткових деталей у департаменті не повідомили.

A 1,800-year-old statue of a woman was unearthed in Turkey’s western Izmir province, Turkish officials announced on Saturday.

