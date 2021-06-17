За сприяння КДБ і особисто Лукашенко: терористів “ЛНР” пустили до Протасевича

Так звана генпрокуратура терористичної організації “ЛНР” нібито отримала доступ до засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича.

З білоруським опозиціонером вже були проведені слідчі дії і нібито було отримано докази його причетності до війни на Донбасі.

Так званий генпрокурор подякував за сприяння КДБ Білорусі і особисто самопроголошеному президенту країни Олександру Лукашенку.

– Віримо, що цей перший досвід спільної роботи переросте в багаторічну плідну співпрацю, – заявили терористи.

Україна вимагає пояснень

Раніше посольство України в Мінську зажадало від Білорусі надати офіційні пояснення щодо інформації про “слідчих діях” в Протасевича з боку бойовиків так званої ЛНР.

Цю ситуацію слід розглядати в контексті спроб РФ надати своїм бойовикам хоч якусь псевдосубьектность.

Такі дії лише підтверджують, що операцію з примусової посадки літака Ryanair і затримання Протасевича розіграли за російським сценарієм.