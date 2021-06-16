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Софія Зінов'єва |

Жодного досвіду в політиці: вибори президента у Перу виграв шкільний вчитель

Жодного досвіду в політиці: вибори президента у Перу виграв шкільний вчитель

У Перу на президентських виборах переміг шкільний вчитель, який набрав 50,1% голосів і випередив свою суперницю Кейко Фухіморі на 0,25%.

Педро Кастільйо працював вчителем початкової школи і не має жодного досвіду у великій політиці, голоси електорату він завоював тим, що пообіцяв переписати конституцію і перерозподілити гірничодобувні багатства.

Дочка екс-президента та представниця партії Народна сила Кейко Фухіморі набрала 49,9% голосів, а відрив між кандитатами склав близько 44 тис. голосів.

Однак підсумки голосування ще не затверджені, оскільки влада повинна розглянути скарги з обох сторін про порушення процедури голосування.

Вибори в Сирії 

Місяць тому у Сирії завершилися вибори президента, за результатами яких переміг Башар Асад із рекордним відривом.

За нього проголосували 95,1% виборців, наступний кандидат у рейтингу набрав лише 3,3% голосів.

Джерело: El Comercio

Фото: Getty Images

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