У Перу на президентських виборах переміг шкільний вчитель, який набрав 50,1% голосів і випередив свою суперницю Кейко Фухіморі на 0,25%.

Педро Кастільйо працював вчителем початкової школи і не має жодного досвіду у великій політиці, голоси електорату він завоював тим, що пообіцяв переписати конституцію і перерозподілити гірничодобувні багатства.

Дочка екс-президента та представниця партії Народна сила Кейко Фухіморі набрала 49,9% голосів, а відрив між кандитатами склав близько 44 тис. голосів.

Однак підсумки голосування ще не затверджені, оскільки влада повинна розглянути скарги з обох сторін про порушення процедури голосування.

Вибори в Сирії

Місяць тому у Сирії завершилися вибори президента, за результатами яких переміг Башар Асад із рекордним відривом.

За нього проголосували 95,1% виборців, наступний кандидат у рейтингу набрав лише 3,3% голосів.

Джерело: El Comercio