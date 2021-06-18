Гутерріша обрали генсеком ООН на другий термін

Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй продовжила повноваження генсека Антоніу Гутерріша на другий термін.

На пост претендували ще 10 осіб, але жодну з них не було офіційно висунуто від однієї з 193 країн-членів ООН.

Гутерріша було обрано на пост генерального секретаря в жовтні 2016 року, а зайняв посаду 1 січня 2017 року.

У період з 1995 по 2002 роки він був прем’єр-міністром Португалії, а з 2005 по 2015 роки керував агентством ООН у справах біженців.

Напередодні призначення Гутерріша генсеком Організації підтримав і Рада Безпеки.

Гутерріш про ізраїльсько-палестинський конфлікт

У травні генсек ООН попередив, що подальша ескалація конфлікту між Ізраїлем і Палестинською автономією спровокує гуманітарну катастрофу на Близькому Сході.

За словами Антоніу Гутерріша, продовження військових дій могло посприяти розвитку екстремістських настроїв.

А це, в свою чергу, спровокувало б нову хвилю терактів в Європі.

Джерело: ООН

Фото: ООН