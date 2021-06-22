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Факти / Світ / Світові новини
Анастасія Рогожінська |

У Копенгагені російські вболівальники осквернили знамениту скульптуру Русалоньки

статуя русалки в копенгагені

Уболівальники збірної Росії, яку 21 червня розгромила команда Данії з рахунком 4:1 у заключному матчі групового етапу Євро-2020, сплюндровали знамениту статую Русалоньки у Копенгагені.

На це поскаржилися місцеві жителі. Відповідне фото оскверненої скульптури опублікували у соцмережах.

На світлині видно, що на статую персонажа казки відомого автора Ганса Крістіана Андерсена надягли футболку російської футбольної команди.

– Згадка про ці осквернення, звичайно, є “русофобською”, – написали користувачі Twitter.

Також напередодні матчу Данія – Росія вандали сплюндровали пам’ятник Тарасу Шевченку.

Пам’ятник українському поету розфарбували в російський триколор із відповідними пропагандистськими закликами.

Дипломати офіційно засудили такий прояв вандалізму.

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