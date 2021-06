У Копенгагені російські вболівальники осквернили знамениту скульптуру Русалоньки

Уболівальники збірної Росії, яку 21 червня розгромила команда Данії з рахунком 4:1 у заключному матчі групового етапу Євро-2020, сплюндровали знамениту статую Русалоньки у Копенгагені.

На це поскаржилися місцеві жителі. Відповідне фото оскверненої скульптури опублікували у соцмережах.

Mentioning these desecrations is, of course, “Russophobic”. https://t.co/dfOr9o6WnM

— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) June 22, 2021