Канцлер Німеччини Ангела Меркель запропонувала запросити Володимира Путіна на саміт глав держав Євросоюзу.

Про це повідомило видання Financial Times, посилаючись на власні дипломатичні джерела.

Газета також зазначає, що пропозицію Меркель підтримав президент Франції Еммануель Макрон.

Згідно із джерелами Financial Times, Меркель хоче, щоб європейські лідери розглянули можливість запросити Путіна на саміт.

– ФРН і Франція закликали до нової стратегії ЄС, яка передбачає більш тісні контакти з Москвою. Ця ідея прозвучала після саміту в Женеві між Джо Байденом і Володимиром Путіним, – зазначає видання.

Також, за інформацією видання, така пропозиція спантеличила інших лідерів і ймовірно викличе схвилювання країн Балтії і Польщі.

Financial Times інформує, що Меркель закликає глав ЄС знайти формат для того, щоб Євросоюз зміг звернутися до Російської Федерації.