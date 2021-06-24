Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини
Вікторія Гірко |

ПАРЄ вимагає від РФ припинити репресії проти кримських татар – резолюція

ПАРЄ

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію щодо прав кримських татар в окупованому Росією Криму.

За словами заступника члена постійної делегації України в ПАРЄ Євгенії Кравчук, у залі була ухвалена ціла низка поправок, які системно констатують політичну основу переслідувань кримських татар окупаційною владою.

Зокрема, ухвалена резолюція:

  • містить чіткі сигнали про необхідність дотримання прав кримських татар в окупованому Криму;
  • визнає, що з початку 2014 року триває тимчасова окупація Російською Федерацією АР Крим та міста Севастополя, а кримські татари потерпають через грубі порушення їхніх прав;
  • констатує, що репресії російського окупаційного режиму проти кримських татар передбачають убивства, насильницькі зникнення, тортури, нелюдське поводження, що принижує гідність. Це все здійснюється російськими силовиками із застосуванням протиправних і несправедливих юридичних процедур;
  • зазначає факти насильницького та протиправного переміщення кримських татар на територію РФ;
  • закликає скасувати рішення, що забороняє діяльність Меджлісу кримськотатарського народу.

Водночас Євгенія Кравчук сподівається, що резолюція, яку ухвалила ПАРЄ, зможе посилити позиції України у міжнародних судах.

Джерело: Євгенія Кравчук

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка