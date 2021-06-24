ПАРЄ вимагає від РФ припинити репресії проти кримських татар – резолюція

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію щодо прав кримських татар в окупованому Росією Криму.

За словами заступника члена постійної делегації України в ПАРЄ Євгенії Кравчук, у залі була ухвалена ціла низка поправок, які системно констатують політичну основу переслідувань кримських татар окупаційною владою.

Зокрема, ухвалена резолюція:

містить чіткі сигнали про необхідність дотримання прав кримських татар в окупованому Криму;

визнає, що з початку 2014 року триває тимчасова окупація Російською Федерацією АР Крим та міста Севастополя, а кримські татари потерпають через грубі порушення їхніх прав;

констатує, що репресії російського окупаційного режиму проти кримських татар передбачають убивства, насильницькі зникнення, тортури, нелюдське поводження, що принижує гідність. Це все здійснюється російськими силовиками із застосуванням протиправних і несправедливих юридичних процедур;

зазначає факти насильницького та протиправного переміщення кримських татар на територію РФ;

закликає скасувати рішення, що забороняє діяльність Меджлісу кримськотатарського народу.

Водночас Євгенія Кравчук сподівається, що резолюція, яку ухвалила ПАРЄ, зможе посилити позиції України у міжнародних судах.

Джерело: Євгенія Кравчук