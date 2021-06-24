Причиною пожежі на Лукомльській ГРЕС у Білорусі увечері 23 червня, унаслідок чого частина країни залишилась без електропостачання, стала аномальна температура.

– Руйнування трансформатора напруги на станції сталося внаслідок періоду дії аномальних температур. Були знеструмлені підстанції 330 кВ Орша, Могилів, Могилів – Північна, – зазначив перший заступник генерального директора Біленерго Володимир Бобров.

Пожежа сталася о 21.39. О 23.03 в міністерстві надзвичайних ситуації Білорусі відзвітували про ліквідацію займання. Постраждалих не виявлено.

Загорание трансформатора напряжения ТН-330 кВ (2 секция) на Лукомльской ГРЭС в г. Новолукомль ликвидировано. Пострадавших нет. — 112.by МЧС Беларуси (@112by) June 23, 2021

За цей час персонал енергосистеми відновив живлення системних підстанцій 330 кВ і підключив підстанції 110 кВ.

Станом на 07.51 24 червня електропостачання в Могилевській і Вітебській областях відновлено, повідомляють в Міненерго Білорусі. Енергосистема працює в штатному режимі.

24 червня спекотна погода в Білорусі збережеться. У країні прогнозують, що стовпчики термометрів підніматимуться подекуди до +36°.

Джерело: Міненерго Білорусі, МНС Білорусі

Фото: TUT.BY