Президент України Володимир Зеленський розглянув електронну петицію із закликом позбавити музиканта та продюсера Потапа (Олексія Потапенка) почесного звання заслужений артист України.

Глава держави відправив документ на опрацювання прем’єр-міністру Сергію Корецькому та т. в. о. голови Служби безпеки України Олександру Покладу.

Петиція про позбавлення Потапа звання заслужений артист: відповідь Зеленського

Зеленський подякував усім підписантам за активну позицію та турботу про безпеку українського медіапростору:

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— Дякую усім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію, за підтримку ініціатив, спрямованих на захист українського культурно-інформаційного простору від російських впливів та наративів.

Президент наголосив, що скасування почесних звань в Україні чітко регламентовано законами Про державні нагороди України та Про санкції.

Для цього потрібне або відповідне рішення суду за вчинення тяжкого злочину, або введення в дію рішення РНБО про застосування персональних обмежувальних заходів.

Пропозиції щодо запровадження санкцій до РНБО мають подавати саме Кабінет міністрів або СБУ, надавши беззаперечні юридичні докази та обґрунтування.

— З огляду на викладене згадану петицію мною надіслано прем’єр-міністру України С. Ф. Корецькому та тимчасовому виконувачу обов’язків голови Служби безпеки України генерал-майору О. В. Покладу з проханням відповідно до компетенції опрацювати порушене у петиції питання в установленому законодавством порядку, — йдеться у відповіді президента.

Петиція про позбавлення Потапа звання заслуженого артиста: що відомо

Ініціатива про позбавлення Олексія Потапенка звання заслуженого артиста, яке він отримав у червні 2020 року, зібрала необхідні 25 тисяч голосів на початку вересня.

Авторка петиції Катерина Таран вказала низку причин для такого рішення:

популяризація та публічне використання російськомовного контенту;

висловлювання та дії, які можуть сприйматися як знецінення української мови та національної ідентичності;

створення медіапродукту та співпраця з громадянами РФ;

фактичне постійне проживання та робота за межами України під час повномасштабного вторгнення.

Сам Олексій Потапенко відреагував на появу петиції та запевнив у соцмережах, що звання для нього не є принциповим, а також зауважив, що свою славу він здобув ще до отримання державних відзнак.

Раніше Верховна Рада України не підтримала ініціативу щодо звернення до президента Володимира Зеленського про позбавлення продюсера та музиканта Олексія Потапенка (Потапа) почесного звання заслужений артист України.

Також нагадаємо, що Потапа внесли до бази Миротворця. На ресурсі його звинуватили в участі в актах гуманітарної агресії та інформаційно-пропагандистських заходах.

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