Володимир Зеленський указом №970/2026 вивів Руслана Кравченка зі складу РНБО після його звільнення з посади генерального прокурора.

Сили оборони України протягом 28 вересня та в ніч на 29 вересня уразили низку військових об’єктів РФ, серед яких РЛС Каста, пункти управління БпЛА, склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів.

У ніч на 29 вересня РФ атакувала Україну ракетами й безпілотниками: наслідки зафіксували у Києві, Одесі, Вінницькій області та інших регіонах, зокрема пошкоджено залізничну, портову й цивільну інфраструктуру.

Зараз дивляться

Про ці та інші події ночі та ранку 29 вересня — читайте у дайджесті.

Зеленський виключив Руслана Кравченка зі складу РНБО

Президент Володимир Зеленський вивів колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка зі складу Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний указ №970/2026 глава держави підписав 28 вересня.

Документ передбачає зміни у персональному складі РНБО та набрав чинності з дня його опублікування.

Рішення ухвалили після звільнення Кравченка з посади генерального прокурора та органів прокуратури.

Сили оборони уразили низку військових об’єктів РФ

Протягом 28 вересня та в ніч на 29 вересня Сили оборони України завдали серії ударів по важливих військових цілях російських окупаційних військ.

За даними Генерального штабу ЗСУ, серед уражених об’єктів — радіолокаційна станція, пункти управління безпілотниками, склади боєприпасів та матеріально-технічних засобів.

У районі Мангуша на Донеччині українські військові уразили російську радіолокаційну станцію 39Н6 Каста. Такі системи використовують для виявлення та супроводження повітряних цілей.

Крім того, у Кирносовому та Новоайдарі Луганської області під удар потрапили пункти управління російськими безпілотниками.

Також були уражені склади боєприпасів у Дружньому Луганської області, Новоєгорівці Харківської області та Качкарському Донецької області.

У Комиш-Зорі Запорізької області Сили оборони також завдали удару по складу матеріально-технічних засобів російської армії.

Axios заявив про можливі поступки США Ірану

Сполучені Штати нібито готові пом’якшити санкції проти Ірану та розморозити частину іранських активів, якщо Тегеран зробить конкретні кроки щодо своєї ядерної програми.

Про це повідомило видання Axios із посиланням на американських посадовців.

За його даними, новий варіант домовленостей передбачає санкційні послаблення в обмін на поступки Ірану в ядерному питанні. Посередниками в переговорах виступають Катар і Пакистан, які намагаються наблизити сторони до нової угоди.

Повідомляється, що така пропозиція з’явилася після того, як Дональд Трамп відкинув попередній іранський план врегулювання.

Водночас президент США Дональд Трамп публічно спростував інформацію Axios.

На Вінниччині РФ уразила залізничну інфраструктуру

У ніч на 29 вересня російські війська атакували Вінницьку область. Унаслідок удару було пошкоджено об’єкт залізничної інфраструктури.

Після влучання виникла пожежа. Рятувальники згодом повідомили, що її вдалося повністю ліквідувати.

Пошкодження інфраструктури спричинило проблеми з електропостачанням у регіоні.

За даними обласної військової адміністрації, без електроенергії залишилися понад 15 тис. споживачів.

За інформацією ОВА та ДСНС, внаслідок російського удару загиблих чи постраждалих немає.

На місці атаки працюють аварійні, енергетичні та інші профільні служби.

Фахівці ліквідовують наслідки удару та відновлюють пошкоджену інфраструктуру й електропостачання.

В Одесі вранці пролунали вибухи

Зранку 29 вересня в Одесі було чутно вибухи.

Міська влада повідомила, що російські війська атакували інфраструктуру Одеси вночі та вранці.

Внаслідок російської атаки в місті знищено три вантажні автомобілі. Ще вісім вантажівок зазнали пошкоджень. Крім того, пошкоджено низку будівель.

Попередньо повідомлялося про двох постраждалих.

У місті також продовжували усувати наслідки попереднього удару по багатоповерховому житловому будинку.

Вибуховою хвилею було пошкоджене скління в сусідніх будівлях та одному з навчальних закладів. Фахівці закривають вибиті віконні отвори.

В Одеській області пошкоджено цивільне підприємство та портову інфраструктуру.

Київ уночі атакували російські безпілотники

У ніч на 29 вересня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками.

У столиці працювала протиповітряна оборона, а падіння уламків БпЛА зафіксували одразу в кількох районах міста.

Наслідки атаки зафіксовані у Голосіївському, Солом’янському, Печерському та Оболонському районах.

У Голосіївському районі уламки російського безпілотника впали на шестиповерховий житловий будинок.

У Солом’янському районі уламки БпЛА впали на території приватного житлового будинку.

Пошкоджень зазнав ще один приватний будинок.

У Печерському районі Києва внаслідок атаки була пошкоджена триповерхова нежитлова будівля.

В Оболонському районі російський безпілотник упав безпосередньо на проїжджій частині.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.