Штам коронавірусу Дельта становить більшу небезпеку, ніж його попередники.

У Канаді представники охорони здоров’я вважають, що саме він може стати причиною утворення нового спалаху хвороби.

Понад 76% канадців отримали принаймні першу дозу вакцини, а 26% – другу, заявив у п’ятницю прем’єр-міністр Джастін Трюдо.

– Оскільки люди отримували щеплення, сиділи вдома і дотримувалися правил охорони здоров’я, нинішня ситуація є досить обнадійливою, – сказав Трюдо журналістам, коментуючи прогнози.

Але головний медичний працівник країни Тереза ​​Там заявила, що потрібно контролювати ситуацію, оскільки можливий потужний спалах захворювань через відкриття офісів, закладів харчування та ін.

Вона закликала канадців робити щеплення.

За її словами, до середини наступного тижня Канада отримає достатню кількість вакцин, щоби повністю імунізувати 75% свого 38-мільйонного населення.