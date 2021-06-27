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Дмитро Кудрявцев |

Мотиви невідомі: в Мінську чоловік протаранив ворота посольства РФ

Таран посольства РФ в Минске

У Мінську 26 червня легкове авто на повному ходу протаранило ворота посольства Російської Федерації та вибив перші ґрати.

Судячи з кадрів з камери відеоспостереження, водій вийшов з розбитого автомобіля марки Ford, який після цього покотився назад.

За попередніми даними, таран здійснив 35-річний чоловік. Вийшовши з легковика, він переліз через паркан на територію диппредставництва, де його було затримано охороною.

Як повідомила поліція, водій перебував у стані наркотичного сп’яніння. Його мотиви зараз невідомі.

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Після інциденту з чоловіком до місця події було викликано правоохоронців, а також саперів.

Фото: ДАІ міста Мінськ

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