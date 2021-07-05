У Каспійському морі, неподалік від берегів Азербайджану 4 липня стався потужний вибух, внаслідок якого посеред моря здійнявся величезний вогняний стовп.

Занепокоєння викликає ще й те, що вибух стався неподалік газового родовища Умід.

Однак заступник начальника відділу зі зв’язків з громадськістю компанії SOCAR Ібрагім Ахмедов стверджує, що причиною пожежі стало цілком природне явище, а саме виверження грязьового вулкану.

Ахмедов повідомив, що співробітники SOCAR одразу вирушили на місце пожежі для встановлення причин.

– На острові Дашли, розташованому приблизно в 30 км від узбережжя між селищем Алят і містом Нефтчала, спостерігалося природне горіння грязьового вулкана, – повідомив Ахмедов.

Заступник директора наголосив, що жоден об’єкт SOCAR не постраждав внаслідок пожежі, а поблизу місця вибуху не розташовано важливих інфраструктурних об’єктів нафтової промисловості.

Таку версію підтверджує і директор Республіканського сейсмологічного центру Гурбан Етирмішлі.

За словами Етирмішлі, вибухи під час виверження вулканів такого типу – звичайне явище.

Відео: Liveuamap