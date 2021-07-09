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Валентина Летяк |

На півночі Каліфорнії стався потужний землетрус

Землетрус

Землетрус силою 6 балів зафіксовано в Долині Антилоп на півночі Каліфорнії (США), неподалік від кордону зі штатом Невада.

Цей район мало заселений, інформація про постраждалих поки не надходила.

За даними Геологічної служби США, епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 7,5 км.

Землетрус стався в результаті розлому в корі Північно-Американської плити.

Підземні поштовхи відчувалися на всьому шляху до Тихоокеанського узбережжя і по всій Каліфорнійській долині, а також в Ріно і Карсон-Сіті (Невада).

Фахівці кажуть, що невеликі афтершоки триватимуть, але ймовірність більш сильного землетрусу мала.

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Джерело: USGS

Фото: Dreamstime

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