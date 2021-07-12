Білоруського опозиційного політика, колишнього голову правління Белгазпромбанку Віктора Бабарика, який претендував на участь в президентських виборах в Білорусі і був звинувачений і засуджений за отримання хабарів та відмивання грошей, етапували з Мінська до виправної колонії №1 в Новополоцьку.

Адвокати дізналися про етапування свого підзахисного раніше 12 липня, коли звернулися в мінський СІЗО-1, щоби його відвідати.

– Сьогодні вранці захисники Віктора Бабарика звернулися в СІЗО-1 м Мінська для відвідування підзахисного (минулого разу вони відвідували його там в п’ятницю 9 липня). Однак їм повідомили, що Віктора Бабарика етаповано в ІК-1 в Новополоцьк, – повідомив телеграм-канал колишнього виборчого штабу політика.

Напередодні захисника Віктора Бабарика Дмитра Лаєвського виключили з Колегії адвокатів. Віктор Бабарико в недавньому листі писав про адвокатів, як про справжніх професіоналів.

– Вони – справжні професіонали і люди. Тобто яскравий приклад попадання в правильну вибірку: професіонал-людина, – зазначав Бабарико.

6 липня Верховний суд Білорусі засудив Бабарика до 14 років позбавлення волі. Його захист збиралася оскаржити вирок в порядку нагляду.

Віктору Бабарику присудили 14 років

Очільника Белгазпромбанку та екс-кандитата в президенти Віктора Бабарика до 14 років в’язниці.Його звинувачують у нібито отриманні хабаря в особливо великому розмірі, а також у відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом.

Вирок оголосили Бабарику 6 липня на виїзному засіданні в суді Московського району Мінська.

Банкіра звинуватили в отриманні хабаря та легалізації коштів. Сам опозиціонер не визнав вину та назвав справу політично вмотивованою.

Водночас місцевий прокурор просив засудити Віктора до 15 років позбавлення волі.

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За даними білоруських слідчих, із 2004 року Бабарико та його помічники систематично отримували хабарі.

Також правоохоронці вважають, що за 16 років топ-менеджери Белгазпромбанку отримали від корпоративних клієнтів понад $11,8 млн.

Джерело: Офіційний телеграм-канал Віктора Бабарика

Фото: TUT.by