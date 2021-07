Люди втомилися від комунізму: чому насправді спалахнули протести на Кубі

Протести на Кубі 11 липня охопили низку міст, включно зі столицею Гаваною. Метою багатотисячних акцій стала боротьба з комуністичним урядом Куби.

Експерти зазначають, що таке волевиявлення народу є великою рідкістю для Куби. Востаннє схожі виступи демонстрантів відбувалися майже 30 років тому.

Головними вимогами кубинських мітингувальників є вирішення коронавірусної кризи та не менш критичної економічної кризи в країні.

Станом на 13 липня Куба перебуває на 77-му місці у світовому рейтингу поширення Covid-19.

З початку пандемії в країні виявили 244 тис. випадків коронавірусу: загалом населення Куби складає 11,3 млн громадян.

Незважаючи на патентування власної Covid-вакцини Abdala 2, темпи вакцинації дуже повільні, а за останні тижні кількість нових випадків стрімко зростає.

We have NEVER seen a day like today in #Cuba

62 years of misery, repression & lies boiling over into organic, grassroots protests in over 32 cities #SOSCuba #PatriaYVida pic.twitter.com/U5L5Zzb5mg

— Marco Rubio (@marcorubio) July 12, 2021