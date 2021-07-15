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Анастасія Рогожінська |

Геть диктатуру!: у Франції спалахнули протести проти Covid-паспортів

протести у франції 14.07.2021

14 липня Францією прокотилися акція протесту проти нових карантинних обмежень. Напередодні уряд зобов’язав обов’язково пред’являти сертифікат про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту для відвідування барів, ресторанів та кінотеатрів, а також обов’язкову вакцинацію медпрацівників.

Неузгоджені протести пройшли у низці французьких містах. Зокрема, у Парижі, Монпельє, Марселі, Тулузі, Ансі та Руані.

Загалом у всій країні взяли участь у протестах щонайменше 7,8 тис. осіб.

У Парижі правоохоронці нарахували до 2 тис. протестувальників.

Деякі демонстранти вийшли на вулиці з плакатами з гаслами: Свобода!, Геть диктатуру!, Геть паспорти здоров’я!.

Деякі з мітингувальників у столиці Франції підпалювали сміттєві баки. На що поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ.

12 липня президент Франції Еммануель Макрон повідомив про посилення карантину в країні.

Із серпня торговельні центри, кафе, бари та ресторани повинні перевіряти наявність так званого санітарного сертифікату у відвідувачів. У документі має буде зазначена інформація про щеплення або нещодавній негативний ПЛР-тест.

Напередодні Макрон заявляв, що всім французьким медичним працівникам потрібно до 15 вересня 2021 року зробити щеплення проти Covid-19. Інакше роботодавці отримають право звільнювати нещеплених з роботи.

Фото: Getty Images

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