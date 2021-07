14 липня Францією прокотилися акція протесту проти нових карантинних обмежень. Напередодні уряд зобов’язав обов’язково пред’являти сертифікат про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту для відвідування барів, ресторанів та кінотеатрів, а також обов’язкову вакцинацію медпрацівників.

Неузгоджені протести пройшли у низці французьких містах. Зокрема, у Парижі, Монпельє, Марселі, Тулузі, Ансі та Руані.

Загалом у всій країні взяли участь у протестах щонайменше 7,8 тис. осіб.

У Парижі правоохоронці нарахували до 2 тис. протестувальників.

The fighting with police in Paris has already started. Not surprising – tensions running high #PassDeLaHonte

— Nat (@Arwenstar) July 14, 2021