14 липня Францією прокотилися акція протесту проти нових карантинних обмежень. Напередодні уряд зобов’язав обов’язково пред’являти сертифікат про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту для відвідування барів, ресторанів та кінотеатрів, а також обов’язкову вакцинацію медпрацівників.

Manifestation contre le #PassSanitaire en cours à Paris, plusieurs milliers de personnes. #VaccinObligatoire pic.twitter.com/xTU7b44NJe — Remy Buisine (@RemyBuisine) July 14, 2021

Неузгоджені протести пройшли у низці французьких містах. Зокрема, у Парижі, Монпельє, Марселі, Тулузі, Ансі та Руані.

Загалом у всій країні взяли участь у протестах щонайменше 7,8 тис. осіб.

У Парижі правоохоронці нарахували до 2 тис. протестувальників.

The fighting with police in Paris has already started. Not surprising – tensions running high #PassDeLaHonte

pic.twitter.com/4j5AOVPvTa — Nat (@Arwenstar) July 14, 2021

Деякі демонстранти вийшли на вулиці з плакатами з гаслами: Свобода!, Геть диктатуру!, Геть паспорти здоров’я!.

Деякі з мітингувальників у столиці Франції підпалювали сміттєві баки. На що поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ.

12 липня президент Франції Еммануель Макрон повідомив про посилення карантину в країні.

Із серпня торговельні центри, кафе, бари та ресторани повинні перевіряти наявність так званого санітарного сертифікату у відвідувачів. У документі має буде зазначена інформація про щеплення або нещодавній негативний ПЛР-тест.

Напередодні Макрон заявляв, що всім французьким медичним працівникам потрібно до 15 вересня 2021 року зробити щеплення проти Covid-19. Інакше роботодавці отримають право звільнювати нещеплених з роботи.