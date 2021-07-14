У Білорусі почалися обшуки у співробітників правозахисного центру Весна.

Зокрема, працівники спецслужб прийшли до юриста центру Володимиру Лабковичу та правозахисника Валентина Стефановича.

Стало відомо, що о 9 ранку співробітники департаменту фінансових розслідувань прийшли з обшуком і до гродненського правозахисника Віктора Сазонова.

12 липня відбулися обшуки у співробітників гомельського порталу Сильні новини, днем ​​раніше – у бухгалтера видання. А 13 липня Білоруська асоціація журналістів повідомила про візит міліції до редакції видання Могилевський регіон і про обшуки у видавця брестського журналу Бінокль.

Минулого тижня в Білорусі обшукали редакції видань Наша Нiва, Брестська газета, Intex-Press, Медия-Палессе, Інформ-прогулянка, Ганцавiцкi час.

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Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська неформально зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.

В одному з інтерв’ю вона зізналася, що бачилася з ним днями, коли український лідер перебував у Литві.

Джерело: Вясна/Правы чалавека ў Беларусі