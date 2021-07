Західну Німеччину затопило внаслідок рясних дощів, які тривають вже кілька діб.

У федеральній землі Рейнланд-Пфальц стався обвал кількох будівель, ще 25 будівель перебувають під загрозою.

Люди забираються на дахи своїх будинків, щоб врятуватись від потопу, ситуацію характеризують як вкрай небезпечну.

Was hier in der Eifel abgeht hab ich so in 34 Jahren nicht erlebt…. pic.twitter.com/ddfHfrsMtu

