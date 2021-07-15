Західну Німеччину затопило внаслідок рясних дощів, які тривають вже кілька діб.

У федеральній землі Рейнланд-Пфальц стався обвал кількох будівель, ще 25 будівель перебувають під загрозою.

Люди забираються на дахи своїх будинків, щоб врятуватись від потопу, ситуацію характеризують як вкрай небезпечну.

Was hier in der Eifel abgeht hab ich so in 34 Jahren nicht erlebt…. pic.twitter.com/ddfHfrsMtu — ????️‍????lufabom linksgrünversifftundstolzdrauf (@lufabom) July 14, 2021

Станом на 15 липня відомо про щонайменше сімох загиблих та 50 зниклих безвісти.

Відомо про літнього чоловіка у Золінгені, який впав у власний підвал та втопився.

14 липня два рятувальники потонули, коли намагались допомогти застряглим серед негоди людям.

Найбільше постраждали Саксонія, Тюрінгія, Північна Рейн-Вестфалія та Баварія.

На допомогу пожежникам направили військових. Місто Гаґен оголосило режим надзвичайної ситуації, а регіон Ейфель заявив про катастрофічну ситуацію.

У Рейн-Вестфалії в багатьох будинках відключили електроенергію, порушено залізничне та автомобільне сполучення.



Такі рясні дощі у цей період року є нетиповими для Німеччини, затоплення сягнули історичного максимуму.

Згідно з інформацією Німецької метеорологічної служби, негода має вщухнути ввечері 15 липня.

Джерела: The Guardian, Sky News, Hamburger Morgenpost