Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини
Софія Зінов'єва |

Семеро загиблих та понад 50 зниклих безвісти: Німеччина потерпає від повеней

Семеро загиблих та понад 50 зниклих безвісти: Німеччина потерпає від повеней

Західну Німеччину затопило внаслідок рясних дощів, які тривають вже кілька діб. 

У федеральній землі Рейнланд-Пфальц стався обвал кількох будівель, ще 25 будівель перебувають під загрозою.

Люди забираються на дахи своїх будинків, щоб врятуватись від потопу, ситуацію характеризують як вкрай небезпечну.

Станом на 15 липня відомо про щонайменше сімох загиблих та 50 зниклих безвісти.

Відомо про літнього чоловіка у Золінгені, який впав у власний підвал та втопився.

14 липня два рятувальники потонули, коли намагались допомогти застряглим серед негоди людям.

Найбільше постраждали Саксонія, Тюрінгія,  Північна Рейн-Вестфалія та Баварія.

На допомогу пожежникам направили військових. Місто Гаґен оголосило режим надзвичайної ситуації, а регіон Ейфель заявив про катастрофічну ситуацію.

У Рейн-Вестфалії в багатьох будинках відключили електроенергію, порушено залізничне та автомобільне сполучення.


Такі рясні дощі у цей період року є нетиповими для Німеччини, затоплення сягнули історичного максимуму.

Згідно з інформацією Німецької метеорологічної служби, негода має вщухнути ввечері 15 липня.

Джерела: The Guardian, Sky News, Hamburger Morgenpost

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка