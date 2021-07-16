Байден і Меркель підписали Вашингтонську декларацію про співпрацю

Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Ангела Меркель за підсумками зустрічі у Білому домі підписали Вашингтонську декларацію.

У документі визначені нові формати масштабної співпраці обох країн. Очікується, що взаємодія між ними будуватиметься на принципах демократії, верховенства права, прозорості і підтримці громадянського суспільства.

Також документ передбачає, що США і Німеччина протистоятимуть спробам розділити світ на зони впливу, територіальній анексії, транснаціональним репресіям і використанню енергопостачання в якості зброї.

Крім того, у декларації йдеться про створення німецько-американського форуму майбутнього і про економічний діалог між країнами.

А ще у декларації наголошують, що США і Німеччина вважають НАТО головним елементом гарантування безпеки Європи і підкреслюють прихильність принципу спільної оборони.

Зі свого боку Джо Байден підкреслив, що Сполучені Штати і Німеччина продовжать виступати єдиним фронтом для захисту союзників на східному фланзі НАТО проти російської агресії.

Джерело: Білий дім