Стрілянина у Вашингтоні: загинула дитина, ще п’ятеро людей – в реанімації

У Вашингтоні, округ Колумбія, сталася стрілянина, в результаті якої було вбито шестирічну дівчинку, а п’ятеро дорослих отримали поранення.

Дитину вдалося довезти до лікарні, проте пізніше лікарі констатували її смерть.

Стан постраждалих – двох жінок і трьох чоловіків – важкий, усі вони знаходяться в реанімації.

До моменту, коли правоохоронці прибули на місце події, нападником вже вдалося зникнути, розповів заступник голови столичного управління поліції Ашан Бенедикт.

За його словами, жоден з них поки не затриманий, ведуться розшукові заходи.