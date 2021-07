У Німеччині через надмірні дощі та повені загинули 133 громадян. У місті Хайнсберг напередодні ввечері прорвало греблю, що перекриває річку Рур.

Влада Німеччини заявила, що високий рівень води може завдати ще серйознішої шкоди місцевим мешканцям та житловим об’єктам через повінь.

Germany-Belgium floods: Death toll rises to more than 150 as water recedes https://t.co/4xipUqWdq5

— Frank Vink (@vink_frank) July 17, 2021