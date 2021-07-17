У Німеччині через надмірні дощі та повені загинули 133 громадян. У місті Хайнсберг напередодні ввечері прорвало греблю, що перекриває річку Рур.

Влада Німеччини заявила, що високий рівень води може завдати ще серйознішої шкоди місцевим мешканцям та житловим об’єктам через повінь.

Germany-Belgium floods: Death toll rises to more than 150 as water recedes https://t.co/4xipUqWdq5 — Frank Vink (@vink_frank) July 17, 2021

Автомагістраль біля міста Юліх наразі закрита. Рятувальники встигли евакуювати понад 700 жителів з Хайнсбергу перед тим, як прорвало греблю.

So zerstörerisch ist die Kraft des Wassers. Ein Beispiel: Blessem in Erftstadt. Die ganze Reportage: https://t.co/p9BL5CVd45 pic.twitter.com/HL1i6Enitj — WDR aktuell (@WDRaktuell) July 17, 2021

Згідно з даними ЗМІ, може повністю затопити два населених пункти. У результаті цього можуть постраждати майже 1,6 тис. осіб, оскільки ці місця не підлягають евакуації.

Wie entsteht eigentlich Hochwasser? Dafür gibt es viele Ursachen – und viele davon werden durch den Klimawandel noch verstärkt. pic.twitter.com/d3xQI2Sl2H — Sendung mit der Maus (@DieMaus) July 15, 2021

Влада попереджає місцевих жителів про небезпеку та закликає за можливості відключити подачу електроенергії, оскільки люди можуть постраждати від ураження струмом.

Наразі не відомо остаточно, яких збитків принесли надмірні дощі та викликані ними повені.

Джерело: Focus