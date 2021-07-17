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Юлія Захарченко |

У Німеччині понад 130 людей загинули через дощі та повені

Повінь

У Німеччині через надмірні дощі та повені загинули 133 громадян. У місті Хайнсберг напередодні ввечері прорвало греблю, що перекриває річку Рур.

Влада Німеччини заявила, що високий рівень води може завдати ще серйознішої шкоди місцевим мешканцям та житловим об’єктам через повінь.

Автомагістраль біля міста Юліх наразі закрита. Рятувальники встигли евакуювати понад 700 жителів з Хайнсбергу перед тим, як прорвало греблю.

Згідно з даними ЗМІ, може повністю затопити два населених пункти. У результаті цього можуть постраждати майже 1,6 тис. осіб, оскільки ці місця не підлягають евакуації.

Влада попереджає місцевих жителів про небезпеку та закликає за можливості відключити подачу електроенергії, оскільки люди можуть постраждати від ураження струмом.

Наразі не відомо остаточно, яких збитків принесли надмірні дощі та викликані ними повені.

Джерело: Focus

Фото: Dreamstime

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