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Атака на Київ 4 липня: до двох зросла кількість жертв ворожого удару

зруйнована будівля
Фото: ДСНС

До двох зросла кількість жертв російської ракетної атаки на Київ 4 липня.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Наслідки ракетної атаки на Київ 4 липня

За словами мера столиці, сьогодні, 5 липня, у лікарні помер постраждалий 25-річний чоловік – він перебував у важкому стані.

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– Тіло першого загиблого рятувальники виявили вчора в пошкодженій нежитловій будівлі у Святошинському районі міста, – наголосив Віталій Кличко.

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