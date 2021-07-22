Хочу, щоби біткоїн дорожчав: Ілон Маск і SpaceX не продаватимуть криптовалюту

Засновник Тesla і компанії SpaceX Ілон Маск володіє біткоїнами і не планує продавати їх.

На конференції із криптовалют The B Word бізнесмен повідомив, що зацікавлений у подорожчанні біткоїнів.

– Я хотів би, щоб біткоїн дорожчав. Якщо його ціна буде знижуватися, я буду втрачати гроші, – сказав він.

Крім біткоїнів, Маск володіє такою криптовалютою, як Ethereum і Dogecoin. Обидві його компанії – Tesla і SpaceX – володіють виключно біткоїнами.

End of the clip … Watch @elonmusk ‘s smirk when he says he owns #Dogecoin … Of course!!! (Click for sound!!!) pic.twitter.com/wV58kDfh7B — WeTheDoge (@WeTheDoge1) July 21, 2021

– Я володію біткоїнами, Tesla володіє біткоїнами, SpaceX володіє біткоінами, – сказав він.

Навесні 2021 року Tesla повідомляла, що володіє біткоїнами на суму $1,3 млрд.

Маск регулярно робить дописи в Twitter про криптовалюти, курси яких активно реагують на його повідомлення.

Так, березнева заява Маска про те, що за біткоїни можна буде купити автомобілі Tesla, призвела до стрибка курсу криптовалюти.

У травні, направду, він оголосив, що його компанія не братиме біткоїни для оплати автомобілів, поставивши під сумнів чистоту джерел електроенергії, що використовують для майнінгу.

У середу Маск вкотре зазначив, що Tesla знову дозволить покупцям розплачуватися криптовалютою, якщо процес майнінгу стане менш залежним від викопних видів палива.

Для цього, за його словами, потрібно, щоб не менше 50% електроенергії, яка використовується для майнінгу, була чистою.

– Здається, майнінг біткоїнів зміщується до поновлюваних джерел енергії, – сказав Маск.

Він додав, що гідроенергетика, геотермальна і ядерна енергетика – все це хороші джерела для забезпечення майнінгу.

Джерело: The B Word