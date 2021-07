Хочу, щоби біткоїн дорожчав: Ілон Маск і SpaceX не продаватимуть криптовалюту

Засновник Тesla і компанії SpaceX Ілон Маск володіє біткоїнами і не планує продавати їх.

На конференції із криптовалют The B Word бізнесмен повідомив, що зацікавлений у подорожчанні біткоїнів.

Крім біткоїнів, Маск володіє такою криптовалютою, як Ethereum і Dogecoin. Обидві його компанії – Tesla і SpaceX – володіють виключно біткоїнами.

End of the clip … Watch @elonmusk ‘s smirk when he says he owns #Dogecoin … Of course!!! (Click for sound!!!) pic.twitter.com/wV58kDfh7B

— WeTheDoge (@WeTheDoge1) July 21, 2021