Влада Філіппін у зв’язку з небезпекою поширення штаму коронавірусу Дельта посилила обмежувальні заходи.

Мільйони дітей до 17 років не зможуть виходити з дому.

– Варіант Дельта – більш заразний і небезпечний, – нагадав прес-секретар філіппінського президента Гаррі Роке.

Нові обмежувальні заходи торкнуться столичного регіону країни, а також чотирьох інших провінцій Філіппін. Зокрема, посилять обмеження по числу людей, що приймають їжу в приміщеннях, які відвідують салони краси та релігійні збори.

Про нові обмеження оголосили через два тижні після того, як було знято заборону на вихід повнолітніх з дому, що діяла з березня 2020 року. Однак ця заборона часто порушувався. Уряд пояснював цю заборону тим, що діти і підлітки можуть заразитися вірусом і передати його старшим родичам.

У країні зафіксовано 47 випадків штаму Дельта, причому приблизно половина з них виявилася місцевого походження. Філіппінські органи охорони здоров’я на випадок нового напливу хворих перевіряють лікарні на предмет наявності ліжок, медикаментів, кисневих балонів і персоналу.

Також було посилено прикордонний контроль для тих, хто в’їжджає до країни з Малайзії і Таїланду, де влада намагається стримати поширення штаму Дельта. Філіппіни також заборонили в’їзд з Індії, Пакистану та Індонезії.

На Філіппінах з населенням близько 110 млн чоловік першу дозу вакцини отримали 10,5 млн чоловік, а повний курс вакцинації пройшли трохи більше 5 млн жителів.

Згідно з даними статистичного сайту Worldometers, на Філіппінах з початку епідемії виявили понад понад 1,53 млн випадків коронавірусу. Більш 1,4 млн пацієнтів одужали, приблизно 26,8 тис. померли.