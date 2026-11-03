Президент Володимир Зеленський закликав владу США спрямувати свій дипломатичний та санкційний тиск безпосередньо на російського диктатора Володимира Путіна, а не на Україну.

Про це він заявив у інтерв’ю новинній програмі PBS NewsHour.

Зеленський закликав США не шукати компромісів із РФ

Коментуючи свої теперішні взаємини з президентом США Дональдом Трампом, Володимир Зеленський назвав їх емоційними. Водночас він наголосив на важливості чіткого усвідомлення того, хто є справжнім винуватцем воєнного конфлікту.

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— Хто є ворогом? Хто розпочав цю війну? Путін. Не шукайте добрих слів, щоб описати його. Не впевнений, що це допоможе, — заявив президент України.

Зеленський категорично відкинув закиди про те, що фінансова та військова підтримка України чи посилення санкцій проти РФ негативно позначаються на американській економіці.

За його словами, орієнтація виключно на бізнес-інтереси та гроші без урахування безпекових ризиків є хибною, оскільки саме поразка України становитиме найбільшу загрозу для всієї західної цивілізації.

— Тож не кажіть, що це вплине на ціни в США. Ні, це неправда. Це не працює. Тож якщо ми говоримо про прагматичні речі, ми маємо підтримувати Україну, бо вона має бути сильною, інакше Путін просунеться далі в Європу та в різні частини країн НАТО, — стверджує Зеленський.

Президент України зазначив, що якщо російська агресія пошириться на територію країн НАТО, то США будуть змушені ухвалювати надзвичайно складні та важкі рішення. Такий розвиток подій Зеленський назвав вкрай небезпечним сценарієм.

Захист Європи та заклик до посилення тиску на Путіна

Президент нагадав, що українські військові на передовій фактично виконують місію із захисту не лише власної незалежності, а й безпеки всієї Європи. Саме тому необхідно значно прагматичніше та ефективніше посилювати Україну.

— Краще чинити сильніший тиск на Путіна, а не на мене. Не на мене. Це не я агресивний. Це не я. Це емоції, — підсумував він.

У вівторок, 3 листопада, Зеленський прибув з офіційним візитом до Берліна разом із українською командою.

Як зазначив президент, головними темами для обговорення стануть дипломатична координація, посилення системи протиповітряної оборони та підтримка енергетичного сектору України.

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