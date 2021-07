Туреччина потерпає від сильної повені, викликаної надмірними дощами. У провінції Артвін та місті Різе підтопило декілька будинків і будівель підприємств.

За словами губернатора Ризи, за останні 12 годин у місті зафіксували майже 110 мм опадів. Для прикладу, в Одесі за рік зазвичай випадає близько 441 мм.

Місцевий уряд попереджає, що надмірні дощі у цих місцевостях можуть продовжитися. За словами міністра внутрішніх справ Туреччини, рятувальники наразі ліквідовують наслідки негоди.

У місті затоплені цокольні поверхи (підвали) деяких житлових будинків та інших будівель. Рятувальники проводять роботи для звільнення людей, які потрапили у біду.

After pandemic it is all floods & rains around the world…

За даними МВС Туреччини, постраждало двоє місцевих жителів, проте інформації про загиблих зараз немає. Від руйнівної стихії врятували вже 200 людей.

Germany, Belgium, India, Uganda, Burundi, China? Nope this is Turkey. These climate floods are happening at 1.2c – imagine what 1.5c & 3c will look like. pic.twitter.com/MnJWMWP2LZ

— asad rehman (@chilledasad100) July 23, 2021