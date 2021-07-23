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Юлія Захарченко |

Затоплені будинки та зсув ґрунту на трасах: Туреччину накрила повінь

Затоплені будинки та зсув ґрунту на трасах: Туреччину накрила повінь

Туреччина потерпає від сильної повені, викликаної надмірними дощами. У провінції Артвін та місті Різе підтопило декілька будинків і будівель підприємств.

За словами губернатора Ризи, за останні 12 годин у місті зафіксували майже 110 мм опадів. Для прикладу, в Одесі за рік зазвичай випадає близько 441 мм.

Місцевий уряд попереджає, що надмірні дощі у цих місцевостях можуть продовжитися. За словами міністра внутрішніх справ Туреччини, рятувальники наразі ліквідовують наслідки негоди.

У місті затоплені цокольні поверхи (підвали) деяких житлових будинків та інших будівель. Рятувальники проводять роботи для звільнення людей, які потрапили у біду.

За даними МВС Туреччини, постраждало двоє місцевих жителів, проте інформації про загиблих зараз немає. Від руйнівної стихії врятували вже 200 людей.

Наразі деякі сільські дороги перекрили, оскільки на трасах сталися зсуви, транспорт стоїть. Деякі мости потребують ремонту після повені.

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Джерело: Hurriyet

Фото: Depositphotos

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