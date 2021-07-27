У ЄС вважають вимогу України скликати термінові консультації з Європейською комісією та ФРН після підписання угоди Німеччини й США щодо Північного потоку-2 сміливою.

Високопоставлені чиновники та дипломати ЄС відзначають особливість моменту.

Їх вразило, що країна, яка сподівається одного разу приєднатися до ЄС, нарешті наважилась виступити й відкрито вимагати від Єврокомісії та найпотужнішого члена ЄС – Німеччини поваги своїх прав замість того, щоб мовчати, боячись розлютити чи образити своїх багатих західних партнерів.

У Європі вважають, що теоретично Україна зможе наполягати на санкціях, щоб запобігти експлуатації трубопроводу.

Однак юридично та практично навряд чи зможе досягти мети – домогтися зупинки будівництва Північного потоку-2.

– Те, що Україна зробила заяву, послуговуючись положеннями Угоди про асоціацію, робить цей крок особливо смачним, – відзначають іноземні видання.

У закритих колах багато чиновників та дипломатів висловлюють захоплення від озвученої Києвом позиції.

– Вони абсолютно праві, адже Угода про асоціацію покладає зобов’язання не лише на Україну, а на обидві сторони, – цитують ЗМІ одного із високопоставлених чиновників ЄС.

Ще один дипломат у ЄС вважає реакцію Києва виправданою, але потенційно непродуманою:

– Українська ініціатива є хитрою, звичайно. Однак мені цікаво, чому вони цього не робили раніше.

У ноті до ЄС Україна апелювала до вимог двох статей Угоди про асоціацію з ЄС від 2014 року.

У 274 статті, зокрема, йдеться про те, що держави-члени зобов’язані консультуватися та координувати з Україною питання енергетичного розвитку інфраструктури та співпрацювати з питань, пов’язаних з торгівлею природним газом, стабільністю та безпекою постачання.

А в статті 337 передбачено, що сторони зобов’язуються створити ефективні механізми для вирішення потенційних кризових ситуацій на умовах солідарності.

21 липня США й Німеччина уклали угоду щодо будівництва Північного потоку-2. Згідно з документом, обидві країни погоджуються продовжити транзит газу через Україну після 2024 року.

Після укладення угоди міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про надіслання дипломатичних нот до Брюсселю й Берліну для консультації з Єврокомісією і ФРН.

А голова Верховної Ради Дмитро Разумков звернувся з відкритим листом до спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі із закликом утримуватися від затвердження будь-яких угод, які загрожуватимуть енергетичній безпеці Європи.

Джерело: Politico