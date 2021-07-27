В річницю завершення війни: Південна Корея і КНДР відновили телефонний зв’язок

Північна та Південна Корея відновили призупинені канали телефонного зв’язку і домовилися про подальше покращення відносин.

Рівно 68 років тому, 27 липня 1953 року було підписано мир, що закінчив Корейську війну.

Зараз дві Кореї залишаються розділеними найбільш укріпленим кордоном у світі.

– Ми домовилися відновити взаємну довіру і якнайшвидше знову розвивати свої відносини, – йдеться у повідомленні президентської адміністрації республіки Корея.

У Центральному агенстві новин КНДР підтвердили відновлення розірваних ліній зв’язку.

Період мовчання, який почався 14 місяців тому, вони назвали “причиною невдач і стагнації”.

Відновлення зв’язку стало можливим завдяки дипломатичному листуванню президент Південної Кореї Мун Чже Іна та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

Фактор США

Чимало експертів переконували, що причиною погіршення стосунків між Південною Кореєю та КНДР були впливи 45-го президента США Дональда Трампа.

В часи свого президентства він ініціював два саміти з метою змусити Північну Корею відмовитися від ідеї зміцнення ядерного потенціалу.

Станом на 2021 рік у Південній Кореї розміщено 28,5 тис. американських військовослужбовців на випадок потенційної агресії з боку КНДР.