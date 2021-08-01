Кандидат у канцлери Німеччини від консервативного блоку Армін Лашет пригрозив Росії санкціями, якщо вона не припинить чинити тиск на Україну через Північний потік-2.

Лашет дав інтерв’ю польській газеті Rzeczpospolita, в якому заявив, що через агресивну поведінку Росії щодо України, Німеччина може вжити заходів на національному рівні та ініціює санкції на рівні Європейського Союзу.

На думку кандидата-консерватора, це дозволить запобігти використанню Росією газопроводу Північний потік-2 як геополітичного зброї.

– Німецько-американська угода дає нам в руки інструмент, за допомогою якого ми спільно можемо залучити Росію до відповідальності за деструктивні дії, – вважає політик.

За словами Лашета, відданість суверенітету і безпеці України повинна бути пріоритетом німецької зовнішньої політики.

– Також важливо дати Росії зрозуміти, що ми не приймаємо, коли вона порушує міжнародне право, атакує гібридними засобами західні демократії або порушує фундаментальні права людини і громадянина на своїй території, – заявив він.

Нещодавно стало відомо про домовленість США та Німеччини щодо Північного потоку-2. Країни дійшли згоди щодо добудови газогону, натомість пообіцяли всіляко допомагати Україні.

Зокрема, Берлін зобов’язується вжити заходів, якщо РФ використовуватиме енергію як зброю. В Україні негативно сприйняли домовленість. Сенат також обурився угодою та назвав її катастрофою для США та союзників.