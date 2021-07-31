Лісові пожежі у Туреччині: Ердоган оголосив райони спалахів вогню зонами лиха

Президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив райони лісових пожеж у провінціях Анталія, Мугла, Мерсін, Адана та Османіє зонами лиха.

За даними ДСНС, станом на вечір 30 липня, площа пожеж становить понад 1 тис. 500 га. Унаслідок спалаху вогню загинуло четверо громадян, ще 183 людей постраждали.

Серед них 58 місцевих жителів госпіталізували до медичних установ. Понад сотню будинків на території країни пошкодив вогонь. Рятувальні служби взяли під контроль понад 35 спалахів полум’я, пожежники продовжують ліквідовувати ще 20 осередків вогню.

У ДСНС зазначили, що українські літаки вилетіли з Одеси у Туреччину 30 липня для допомоги у ліквідації вогню. Увечері того ж дня авіалайнери з досвідченими фахівцями на борту здійснили посадку в аеропорту Газіпаша Аланія.

Загалом для гасіння полум’я на території Туреччини залучили понад чотири тис. рятувальників, 457 одиниць техніки та 35 повітряних суден.

Лісові пожежі у Туреччині спалахнули в середу, 28 липня. Вогонь швидко поширився на курортні міста – поблизу Анталії та на території інших населених пунктів.

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Джерело: Anadolu Agency