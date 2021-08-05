Загинуло щонайменше 11 осіб: у США розбився автобус з нелегальними мігрантами

В американському штаті Техас неподалік від кордону з Мексикою розбився автобус з 25-ма нелегальними іммігрантами.

В результаті ДТП, яке сталося 4 серпня, загинули щонайменше 11 осіб, ще понад десятка отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Причиною аварії стало перевищення швидкості та перевантаженість транспортного засобу, розповів шериф округу Брукс Урбіно Мартінес.

Він також зазначив, що в момент ДТП за автобусом ніхто не гнався. Мартінес додав, що через різке зростання нелегальної міграції з Мексики в Техасі зросла кількість аварій.

Інцидент стався приблизно на 80 км на північ від великого прикордонного переходу на кордоні між США і Мексикою.

Нагадаємо, в кінці липня в Польщі сталася ДТП за участю автобуса Volkswagen, в якому знаходилися семеро українців.

Причиною аварії стала 36-річна водійка автомобіля Nissan, яка керувала ним в стані алкогольного сп’яніння.

Винуватиці аварії загрожує тюремне ув’язнення терміном до 12 років.