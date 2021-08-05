Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини
Дмитро Кудрявцев |

Загинуло щонайменше 11 осіб: у США розбився автобус з нелегальними мігрантами

Загинуло щонайменше 11 осіб: у США розбився автобус з нелегальними мігрантами

В американському штаті Техас неподалік від кордону з Мексикою розбився автобус з 25-ма нелегальними іммігрантами.

В результаті ДТП, яке сталося 4 серпня, загинули щонайменше 11 осіб, ще понад десятка отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Причиною аварії стало перевищення швидкості та перевантаженість транспортного засобу, розповів шериф округу Брукс Урбіно Мартінес.

Він також зазначив, що в момент ДТП за автобусом ніхто не гнався. Мартінес додав, що через різке зростання нелегальної міграції з Мексики в Техасі зросла кількість аварій.

Інцидент стався приблизно на 80 км на північ від великого прикордонного переходу на кордоні між США і Мексикою.

Читайте
У США сталася стрілянина: невідомий відкрив вогонь біля ресторану

Нагадаємо, в кінці липня в Польщі сталася ДТП за участю автобуса Volkswagen, в якому знаходилися семеро українців.

Причиною аварії стала 36-річна водійка автомобіля Nissan, яка керувала ним в стані алкогольного сп’яніння.

Винуватиці аварії загрожує тюремне ув’язнення терміном до 12 років.

Джерело: Радіо Свобода

Фото: Pexels

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка