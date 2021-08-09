Флот розкішних літаків Лукашенка потрапив під санкціїї Британії

Велика Британія запровадила чергові санкції проти уряду Білорусі. Тепер під заборону потрапили торгова, фінансова та авіаційна галузі.

Так британський уряд відповів на підрив демократії та порушення прав людини режимом самопроголошеного президента Білорусі.

Авіаційні заходи передбачають заборону на польоти над Британією і приземлення білоруських авіаперевізників, а також скасування технічної допомоги флоту “розкішних літаків Лукашенка”.

– Режим Лукашенка продовжує трощити демократію і порушувати права людини в Білорусі. Ці санкції демонструють, що Британія не прийме дій Лукашенка після сфальсифікованих виборів, – заявив глава МЗС Домінік Рааб.

Він додав, що продукцію державної промисловості самопроголошеного президента не будуть реалізовувати у Британії, а її аерокосмічні компанії не доторкнуться до парку білоруських літаків.

Торгові санкції торкнуться калійних добрив, нафтопродуктів, товарів, які використовуються у виробництві сигарет, а також товарів і технологій подвійного призначення для скорочення обсягу доходів, що надходять режиму Лукашенка, і обмеження його доступу до товарів, які можуть сприяти внутрішнім репресіям проти білоруського населення.

Фінансові заходи забороняють покупку цінних паперів та інструментів грошового ринку, випущених білоруською державою, а також випущених державними банками, і надання кредитів.

У Британії припиняють і надання страхування та перестрахування державним органам Білорусі, а також зміни в політиці уряду Британії щодо подальшого посилення існуючого ембарго на поставки зброї.

Британія також вводить санкції проти Михайла Гуцерієва, відомого російського бізнесмена, який є одним з основних приватних інвесторів в Білорусі і давнім соратником Лукашенка. Гуцерієв надавав підтримку уряду Білорусі, в тому числі використовуючи свої ділові інтереси.

Джерело: Кабінет міністрів Великої Британії