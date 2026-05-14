За попередніми даними, у багатоповерхівку у Києві влучила російська крилата ракета Х-101, вироблена у другому кварталі цього року.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

Ракета Х-101 зруйнувала під’їзд будинку у Києві

– Детально з’ясовуємо, яку саме зброю – які саме ракети і дрони – росіяни застосовували цього разу. У Києві по будинку, за попередніми даними, було влучання ракети Х-101. Виробництво – другий квартал цього року. І це означає, що компоненти для виробництва ракет, необхідні ресурси та устаткування Росія в обхід глобальних санкцій усе ще завозить, – наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що припинення російських схем обходу санкцій має стати реальною ціллю для всіх партнерів України.

– Ми готуємо кроки, які можуть активізувати нашу спільну протидію: санкції мають бути більш болісні для Росії, – зазначив президент.

Наслідки масованої атаки РФ 13-14 травня

За словами Зеленського, у Києві тривають роботи на місці удару по житловому будинку.

– Російський ракетний удар, буквально знесений житловий будинок, поверхи з першого по дев’ятий. Шукають людей під завалами, з’ясовують долю тих, чия доля поки невідома, але хто міг би бути в тому будинку, – написав глава держави.

Він повідомив, що станом на зараз відомо про 10 загиблих і 45 постраждалих.

Також президент заявив, що за два дні майже безперервних повітряних атак російські війська застосували понад 1,5 тис. дронів та 56 ракет різних типів.

Влучання були зафіксовані у більшості областей України – від Закарпаття до Харківщини.

Під ударами опинилися Івано-Франківщина, Рівненщина, Волинь, Одеська, Полтавська та Сумська області. Внаслідок атак десятки людей отримали поранення, є загиблі.

Зеленський про засідання Ставки

Президент поінформував, що сьогодні під час засідання Ставки разом із військовими, міністрами оборони, енергетики та внутрішніх справ, а також представниками спецслужб обговорили реагування на дводенну атаку РФ.

За словами Зеленського, рівень ефективності української протиповітряної оборони залишається високим.

Зокрема, сили ППО збивають 93% ворожих дронів. Водночас захист від ракет, особливо балістичних, залишається одним із щоденних пріоритетів.

– Програма PURL потребує нових кроків зараз, на межі весни – літа. Я вдячний усім нашим партнерам у Європі, хто почав створення антибалістичної коаліції. Це реально найбільш сильне рішення – щоб у Європі було своє достатнє виробництво систем ППО та ракет для них, і саме проти балістики, – зауважив Зеленський.

Президент додав, що потенціал протидії іншим викликам у Європі вже існує та масштабується.

Однак у сфері антибалістичного захисту необхідно значно більше співпраці та швидше виконання домовленостей із партнерами.

