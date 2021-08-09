США оголосили нові санкції проти режиму Лукашенка: хто потрапив у список

9 серпня, у річницю фейкових президентських виборів у Білорусі, президент США Джо Байден розширив діючий пакет санкцій проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Зокрема, обмеження стосуються бізнесменів та білоруського Олімпійського комітету.

У понеділок Байден підписав відповідний указ, про це повідомляють у Білому домі.

– Сьогодні, у річницю сфальсифікованих виборів у Білорусі 9 серпня 2020 року, Байден підписав указ про подальші наслідки для Лукашенка та його режиму за триваючі напади на демократичні прагнення і права людини білоруського народу, репресії та зловживання, порушення міжнародних норм та корупцію, – йдеться у повідомленні.

Указ Байдена передбачає введення обмежень щодо осіб, які працюють у певних економічних секторах Білорусі, а саме: в оборонному, безпековому, енергетичному, будівельному, транспортному, секторі хлориду калію, тютюнових виробів тощо.

Також американське Міністерство фінансів вводить найбільший на сьогодні пакет санкцій проти білоруських фізичних і юридичних осіб, зокрема проти:

ВАТ Білоруськалій – одного із найбільших державних підприємств Білорусі та одного із найбільших світових виробників калійних добрив. Влада США вважає цю компанію джерелом незаконного збагачення режиму Лукашенка.

– одного із найбільших державних підприємств Білорусі та одного із найбільших світових виробників калійних добрив. Влада США вважає цю компанію джерелом незаконного збагачення режиму Лукашенка. Національного олімпійського комітету Білорусі. Організацію звинувачують у відмиванні грошей, ухилянні від санкцій і обході візових заборон. Ба більше, Міжнародний олімпійський комітет публічно оголосив їй догану за нездатність захистити білоруських спортсменів від політичної дискримінації та репресій.

Окрім того, у санкційний список потрапили великі бізнесмени, які підтримують режим Лукашенка, та 15 компаній, з якими вони пов’язані, включаючи Абсолютбанк (приватний білоруський банк).

Також сьогодні Велика Британія запровадила санкції проти уряду Білорусі. Під заборону потрапили торгова, фінансова та авіаційна галузі.

Детальніше про санкції проти Білорусі читайте у матеріалі.