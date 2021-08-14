Популярні серед туристів пам’ятки Таїланду закривають на невизначений термін.

Такі дії влада країни пояснює відсутністю іноземних туристів і зниженням доходів. Закриваються ресторани, бари та готелі.

Так, популярний нічний ринок Бангкока Талад Рот Фай Ратчада оголосив, що закрився на невизначений термін. Він повинен був відновити роботу 1 серпня після призупинення через карантинні обмеження, однак найближчим часом ринок працювати не буде.

Блошиний ринок із безліччю різнокольорових наметів був популярний серед туристів: там купували антикваріат, сувеніри, вінтажні речі, а також сумки, взуття й електроніку. На ринку працювали продуктові крамниці і бари.

– Впродовж першої та другої хвиль коронавірусу, в березні і грудні 2020 року, ринок був закритий. Третя хвиля коронавірусу, що почалася у квітні цього року, стала для ринку вироком, – написали місцеві ЗМІ.

Зоопарк тигрів Сірача (Siracha Tiger Zoo) у провінції Чонбурі також змушений закритися на невизначений термін після 24 років безперебійної роботи. Щорічно його відвідували 1,5 млн туристів з Китаю, В’єтнаму, Індонезії.

– За відсутності іноземних туристів ми не можемо продовжувати роботу. Ми вважаємо, що управління приватним туристичним бізнесом, таким як великий зоопарк, вимагає не лише фізичних і інтелектуальних зусиль, але й фінансових вкладень, – йдеться у заяві зоопарку.

У травні зоопарк намагався продати 11 слонів за майже $90 тис. за кожного, проте влада країни заборонила це робити, оскільки слони перебувають під охороною влади. Зараз близько 5 тис. інших тварин, серед яких тигри, крокодили і верблюди, переселені із зоопарку на іншу територію.

Доходи туристичної індустрії Таїланду впали лише за рік на 71%, а в першому півріччі 2021 року – на 74%. Перед пандемією частка туризму у ВВП країни становила близько 20%.

Уряд вирішив, що у жовтні до Таїланду почнуть пускати щеплених іноземних туристів. Чиновники розраховують на попит з їхнього боку, і що восени ситуація в галузі покращиться.

Однак, як вважають представники турбізнесу королівства, багато цікавих туристичних пам’яток можуть просто “не дожити” до цього моменту. А скорочення культурних і природних пам’яток може негативно позначитися на турбізнесі.

У Таїланді лише протягом тижня щодня реєструвалося близько 20 тис. нових випадків зараження коронавірусом. Повільний темп вакцинації у країні поки не дозволяє взяти під контроль поширення зараження.

Провінція Пхукет, а також острови Самуї, Пханган і Тау повністю відкриті для іноземних громадян, щеплених від коронавірусу вакцинами, схваленими ВООЗ.

Джерело: Nikkei Asia