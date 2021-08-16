Президент Франції Емманюель Макрон збирає Раду оборони щодо ситуації в Афганістані.

Франція оголосила про розгортання військового підкріплення в Об’єднаних Арабських Еміратах для полегшення евакуації французьких громадян.

Військові Франції наразі розпочали операцію із залученням двох транспортних повітряних судна ВПС із вантажем та особовим складом на борту. Вони вилітають сьогодні вночі та вранці 16 серпня. Літаки повинні прибути на авіабазу Аль-Дафра в Сполучених Штатах.

Перша ротація запланована саме на 16 серпня.

– Громадяни будуть доставлені в мегаполіс іншими армійськими літаками, – повідомили військові.

Вдень рух Талібан оголосив про контроль над всією територією Афганістану – це сталося після того, як таліби увійшли в Кабул.

Жителі стали масово виїжджати зі столиці – на виїздах утворилися сильні затори.

Після того, як таліби захопили Кабул, багато країн почали евакуювати співробітників своїх посольств – американських дипломатів перевезли в столичний аеропорт.

В італійський медичний центр EMERGENCY доставлено майже 80 поранених у Кабулі.