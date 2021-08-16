Таліби захопили Кабул: головні події в Афганістані за добу

Бойовики терористичної організації Талібан захопили всі великі населені пункти Афганістану. Столиця Кабул також завойована.

Президент Афганістану Ашраф Гані вилетів до Таджикистану. Він погодився піти у відставку і покинути країну.

Все, що відомо про захоплення влади в Афганістані, далі в матеріалі.

Захоплення Джелалабада

Адміністративний центр провінції Нангархар – стратегічно важлива точка на сході країни та друге за розміром місто після Кабула. Таліби захопили місто вранці 15 серпня.

– Ми прокинулися та побачили прапори талібів по всьому місту. Вони взяли місто без бою, – розповів місцевий мешканець Ахмад Валі в одній із соціальних мереж.

Напередодні президент Афганістану Ашраф Гані оголосив про мобілізацію збройних сил та спробу політичного врегулювання ситуації.

Вдень рух Талібан оголосив про контроль над всією територією Афганістану – це сталося після того, як таліби увійшли в Кабул.

Після цього жителі стали масово виїжджати зі столиці – на виїздах утворилися сильні затори.

Гані покинув Афганістан

За повідомленнями ЗМІ, глава країни Ашраф Гані погодився піти у відставку і покинути країну – він вилетів у Таджикистан, щоби звідти відправитися у третю країну.

Разом із президентом покинули країну радник з національної безпеки Хамдулла Мухіб і очільник адміністрації Фазл Махмуд Фазлі.

– Сьогодні я зіткнувся зі складним вибором: зіткнутися з озброєним Талібаном, що хотів увійти в палац, або покинути дорогу країну, якій я присвятив свою життя і захищав її останні 20 років. Таліби прийшли, щоб атакувати Кабул і його жителів. Щоб уникнути кровопролиття, я вирішив, що краще піти, – написав Гані згодом.

Після того, як таліи захопили Кабул, багато країн почали евакуювати співробітників своїх посольств – американських дипломатів перевезли в столичний аеропорт.

Ситуація в Кабулі

Наразі аеропорт Кабула перестав приймати і відправляти регулярні комерційні рейси, дозволені польоти тільки військової авіації.

Таліби оголосили, що виступають за мирну зміну влади і закликав жителів Кабула не виходити з будинків.

Prisoners leaving Kabul jail after being broken out by Taliban. pic.twitter.com/B84F2UrtEA — Richard Engel (@RichardEngel) August 15, 2021

За словами місцевих жителів, таліби взяли під контроль державні установи.

У Кабулі панує хаос.

Талібан закликав містян не виходити з будинків.

Як пише Associated Press, таліби, яка захопила президентський палац в Кабулі, найближчим часом оголосять про створення Ісламського Емірату Афганістан.

В італійський медичний центр EMERGENCY доставлено майже 80 ранених.

– Близько 80 ранених. Наша лікарня заповнена, ми додали 13 додаткових коефіцієнтів, і ми можемо приймати лише найважливіші випадки: пацієнти, які потребують своєчасної та життєво важливої ​​допомоги, – повідомили представники клініки.

???? #Kabul About 80 wounded received. Right now our hospital is full, we’ve added 13 more beds and restricted admission criteria to patients who need urgent life-saving treatment. #Afghanistan — EMERGENCY (English) (@emergency_ngo) August 15, 2021

Права жінок в Афганістані: що далі?

За даними видання Tolo news, власники крамниць замальовують рекламні зображення з жінками у Кабулі.

Напередодні таліби обіцяли бути більш демократичними. Але містяни в це не вірять. Скоріш за все у країну повернуться жорсткі правила шаріату.