Таліби захопили Кабул: головні події в Афганістані за добу

Бойовики терористичної організації Талібан захопили всі великі населені пункти Афганістану. Столиця Кабул також завойована.

Президент Афганістану Ашраф Гані вилетів до Таджикистану. Він погодився піти у відставку і покинути країну.

Адміністративний центр провінції Нангархар – стратегічно важлива точка на сході країни та друге за розміром місто після Кабула. Таліби захопили місто вранці 15 серпня.

Напередодні президент Афганістану Ашраф Гані оголосив про мобілізацію збройних сил та спробу політичного врегулювання ситуації.

Вдень рух Талібан оголосив про контроль над всією територією Афганістану – це сталося після того, як таліби увійшли в Кабул.

Після цього жителі стали масово виїжджати зі столиці – на виїздах утворилися сильні затори.

За повідомленнями ЗМІ, глава країни Ашраф Гані погодився піти у відставку і покинути країну – він вилетів у Таджикистан, щоби звідти відправитися у третю країну.

Разом із президентом покинули країну радник з національної безпеки Хамдулла Мухіб і очільник адміністрації Фазл Махмуд Фазлі.

Після того, як таліи захопили Кабул, багато країн почали евакуювати співробітників своїх посольств – американських дипломатів перевезли в столичний аеропорт.

Наразі аеропорт Кабула перестав приймати і відправляти регулярні комерційні рейси, дозволені польоти тільки військової авіації.

Таліби оголосили, що виступають за мирну зміну влади і закликав жителів Кабула не виходити з будинків.

Prisoners leaving Kabul jail after being broken out by Taliban. pic.twitter.com/B84F2UrtEA

За словами місцевих жителів, таліби взяли під контроль державні установи.

У Кабулі панує хаос.

Талібан закликав містян не виходити з будинків.

Як пише Associated Press, таліби, яка захопила президентський палац в Кабулі, найближчим часом оголосять про створення Ісламського Емірату Афганістан.

В італійський медичний центр EMERGENCY доставлено майже 80 ранених.

???? #Kabul About 80 wounded received. Right now our hospital is full, we’ve added 13 more beds and restricted admission criteria to patients who need urgent life-saving treatment. #Afghanistan

