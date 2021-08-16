Таліби захопили Кабул: головні події в Афганістані за добу

Бойовики терористичної організації Талібан захопили всі великі населені пункти Афганістану. Столиця Кабул також завойована.
Президент Афганістану Ашраф Гані вилетів до Таджикистану. Він погодився піти у відставку і покинути країну.
Все, що відомо про захоплення влади в Афганістані, далі в матеріалі.
Захоплення Джелалабада
Адміністративний центр провінції Нангархар – стратегічно важлива точка на сході країни та друге за розміром місто після Кабула. Таліби захопили місто вранці 15 серпня.
– Ми прокинулися та побачили прапори талібів по всьому місту. Вони взяли місто без бою, – розповів місцевий мешканець Ахмад Валі в одній із соціальних мереж.
Напередодні президент Афганістану Ашраф Гані оголосив про мобілізацію збройних сил та спробу політичного врегулювання ситуації.
Вдень рух Талібан оголосив про контроль над всією територією Афганістану – це сталося після того, як таліби увійшли в Кабул.
Після цього жителі стали масово виїжджати зі столиці – на виїздах утворилися сильні затори.
Гані покинув Афганістан
За повідомленнями ЗМІ, глава країни Ашраф Гані погодився піти у відставку і покинути країну – він вилетів у Таджикистан, щоби звідти відправитися у третю країну.
Разом із президентом покинули країну радник з національної безпеки Хамдулла Мухіб і очільник адміністрації Фазл Махмуд Фазлі.
– Сьогодні я зіткнувся зі складним вибором: зіткнутися з озброєним Талібаном, що хотів увійти в палац, або покинути дорогу країну, якій я присвятив свою життя і захищав її останні 20 років. Таліби прийшли, щоб атакувати Кабул і його жителів. Щоб уникнути кровопролиття, я вирішив, що краще піти, – написав Гані згодом.
Після того, як таліи захопили Кабул, багато країн почали евакуювати співробітників своїх посольств – американських дипломатів перевезли в столичний аеропорт.
Ситуація в Кабулі
Наразі аеропорт Кабула перестав приймати і відправляти регулярні комерційні рейси, дозволені польоти тільки військової авіації.
Таліби оголосили, що виступають за мирну зміну влади і закликав жителів Кабула не виходити з будинків.
Prisoners leaving Kabul jail after being broken out by Taliban. pic.twitter.com/B84F2UrtEA
— Richard Engel (@RichardEngel) August 15, 2021
За словами місцевих жителів, таліби взяли під контроль державні установи.
У Кабулі панує хаос.
Талібан закликав містян не виходити з будинків.
Як пише Associated Press, таліби, яка захопила президентський палац в Кабулі, найближчим часом оголосять про створення Ісламського Емірату Афганістан.
В італійський медичний центр EMERGENCY доставлено майже 80 ранених.
– Близько 80 ранених. Наша лікарня заповнена, ми додали 13 додаткових коефіцієнтів, і ми можемо приймати лише найважливіші випадки: пацієнти, які потребують своєчасної та життєво важливої допомоги, – повідомили представники клініки.
???? #Kabul About 80 wounded received. Right now our hospital is full, we’ve added 13 more beds and restricted admission criteria to patients who need urgent life-saving treatment. #Afghanistan
— EMERGENCY (English) (@emergency_ngo) August 15, 2021
Права жінок в Афганістані: що далі?
За даними видання Tolo news, власники крамниць замальовують рекламні зображення з жінками у Кабулі.
Напередодні таліби обіцяли бути більш демократичними. Але містяни в це не вірять. Скоріш за все у країну повернуться жорсткі правила шаріату.